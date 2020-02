Dakar, 14 fév (APS) - Le ministre adjoint de la Justice allemand Christian Lange effectue une visite au Sénégal, à partir de lundi, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire, annonce un communiqué.



Au cours de cette visite prévue pour se poursuivre jusqu’au 19 février, les deux pays vont signer un mémorandum d’entente "sur le développement et l’amélioration des lois et règlements en matière pénale, la réforme du régime pénitentiaire et la formation initiale ainsi que la formation continue des magistrats et autres acteurs de la Justice".

Selon le communiqué, le programme de la visite de Christian Lange prévoit des rencontres avec le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, le président de la Cour Suprême, Mamadou Badio Camara, le procureur de la République, Bassirou Guèye.

Il doit aussi rencontrer le vice-président de l’Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio, par ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères.