Dakar, 23 nov (APS) – Un séminaire consacré à la vulnérabilité socio-économique des jeunes et aux migrations s’ouvre mercredi à Dakar à l’initiative de Timbuktu Institute et de la Fondation Konrad Adenauer, a appris l’APS.



La rencontre, prévue à partir de 15h 30 à la Maison de la Presse Babacar Touré, portera précisément sur le thème : "Vulnérabilités socioéconomiques des jeunes et migrations : L’Afrique et l’Europe peuvent-elles co-construire des solutions durables ?”, indique un communiqué parvenu à l’APS.



Ce séminaire entre dans le cadre des échanges et recherches initiés sur la question migratoire et la nécessaire approche tournée vers des solutions concertées, ont expliqué ses oganisateurs.



Dans le communiqué, ils informent que cet événement verra la participation de plusieurs experts tels que le Docteur Bakary Sambe de Timbuktu Institute, de Boubacar Sèye de l’ONG Horizons Sans Frontières et de Mme Ndèye Sagar Tall présidente d’Entente féminine au Sénégal.



Dr Sambe traitera de la question liée à ’’la modalité de solutions concertées entre l’Afrique et l’Europe contre ce fléau’’, alors que M. Sèye parlera de ’’la co-responsabilité entre le Nord et le Sud’’.



Madame Tall fera une intervention sur ’’les dimensions socio-culturelles et les responsabilités familiales’’.



Une présentation de l’initiative-pilote ‘’Espoirs aux frontières’’ sera faite par Ousseynou Guèye de Timbuktu Institute.



’’Cette initiative est destinée à l’employabilité des jeunes et à la réduction des vulnérabilités socioéconomiques exposant à la migration irrégulière’’, fait-on valoir de même source.



