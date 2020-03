Dakar, 15 mars (APS) - Dans le cadre de la première session ordinaire de l’année 2020 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam Diop fera face aux Hauts Conseillers, lundi, ont annoncé ses services.



Selon un communiqué reçu à l’APS, l’intervention du ministre ‘’sera articulée autour de trois axes majeurs qui occupent une importance capitale dans la stratégie d’inclusion financière et sociale des populations vulnérables de son département’’.



Le document cite ‘’la cartographie des projets et programmes financés par le Fonds d’impulsion de la Micro finance (FIMF), les contraintes et obstacles à la mobilisation et à l’octroi des financements en milieu rural et les perspectives’’.



