Dakar, 25 mai (APS) - Le Sénégal a bénéficié d’une subvention de 1, 5 milliard de francs CFA pour le projet de remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre financé par le Japon, a annoncé mardi, le ministre de l’Economie , du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

M. Hott s’exprimait lors de la signature avec l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, de l’échange de note concernant le programme de développement économique et social dans le cadre d’une subvention d’un montant de 300 millions de Yens, soit environ 1,5 milliard de FCFA destinée à la fabrication de pirogues en fibre de verre.

"Le secteur de la pêche emploie plus de 600.000 personnes et ce projet vient renforcer ce secteur avec des infrastructures et des équipements beaucoup plus modernes, performants et économiques pour les pêcheurs", a souligné le ministre sénégalais.

"Le Sénégal a mis sur pied un programme très intéressant de modernisation de la pêche artisanale à travers le remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre", a salué de son côté l’ambassadeur du Japon au Sénégal.

D’après Arai Tatsuo, "les embarcations en fibre de verre présentent divers avantages. Elles sont plus rapides et plus stables, consomment moins de carburant et offrent une plus grande sécurité aux pêcheurs surtout en haute mer".

"Un autre avantage non négligeable est leur durée de vie qui est de trente ans et l’impact très positif sur l’environnement en évitant la déforestation", a vanté le diplomate japonais.

Le ministre sénégalais de l’Economie a par ailleurs salué la coopération avec le Japon, qui selon lui, est "diverse avec beaucoup de projets en cours d’exécution".

M. Hott a notamment cité "le projet de dessalement de l’eau de mer qui est très stratégique pour l’approvisionnement en eau douce de Dakar".

Le Sénégal et le Japon ont célébré en 2020 le 60ème anniversaire de leur relation diplomatique et le 40ème anniversaire de l’envoi des volontaires japonais au Sénégal.