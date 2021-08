Dakar, 3 août (APS) – Une collision entre un minibus et un car Ndiaga Ndiaye a fait 11 morts et plusieurs blessés mardi matin au croisement de Guédé, dans le département de Podor, rapportent différentes sources médiatiques.



Le minibus en provenance de Dakar se rendait dans la région de Matam.



Parmi les victimes se trouvent des membres d’une famille venus à Dakar à l’occasion d’un décès, a confié à la RFM un habitant du village de Agnam Goly.



Sur twitter, le président de la République a exprimé sa ’’douleur’’ et présenté ses condoléances aux familles.



’’J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés’’, a twitté le chef de l’Etat, Macky Sall.



OID