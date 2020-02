Thilogne (Matam), 16 fév (APS) – La Coalition ‘’publiez ce que vous payez’’ a organisé samedi à Thilogne, dans la région de Matam (nord) un forum d’information et de sensibilisation des communautés sur les instruments juridiques relatifs aux ressources minières, a constaté l’APS.



‘’A travers ce forum, nous avons voulu sensibiliser les communautés sur les instruments juridiques entourant l’exploitation minière, gazière et pétrolière’’, a expliqué Mouhamadou Gaye, président de ladite coalition.



Il s’agit d’une démarche responsable et anticipative d’autant plus que l’exploration des phosphates de Thilogne a été attribuée à Ama Afrique à travers un permis de recherche.



En tenant compte de l’expérience du passé, nous avons voulu prévenir les communautés afin qu’elles se préparent dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation des phosphates dans toute la région, a fait valoir M. Gaye.



ADS/AKS