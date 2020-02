Sébikotane, 15 fév (APS) – Au total, 360 millions de passagers ont été enregistrés sur les minibus de l’Association pour le financement des transports urbains (AFTU) durant l’année 2019, a révélé, samedi à Sébikotane, un responsable de ladite association.



Intervenant à la cérémonie marquant la Journée nationale du transporteur, Mamour Fall, membre d’un cabinet chargé de l’assistance technique à AFTU, a insisté sur le fait que les bus de ladite association avaient créé un impact positif sur la mobilité urbaine dans la région de Dakar avec un parc estimé à 1600 minibus.



Le sous-secteur du transport urbain a créé plus de 8 000 emplois directs répartis entre les chauffeurs, les receveurs et les régulateurs de ligne, a fait valoir Mamour Fall en rappelant qu’à ce jour 450 minibus circulaient à Ziguinchor, Saint-Louis, Tamba, Tivaouane, Mbour, Thiès, Louga, Kaolack, Diourbel, Fatick, Kolda et Sédhiou.





AT/AKS