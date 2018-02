Dakar, 26 fev (APS) – Un panel sur le thème "Égalité Homme-Femme sous le regard de militantes" aura lieu le 8 mars au Palais des Nations à Genève à l’occasion de la Journée internationale des femmes, en présence de l’historienne Penda Mbow, a appris l’APS.



La rencontre organisée par la diplomatie africaine, à Genève, et l’association Continent Premier s’inscrit "en droite ligne de la thématique générale proposée par les Nations Unies +L’heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes+", selon les organisateurs.



A travers ce panel, ils veulent ainsi "donner en exemples des femmes dont les activités ont transformé ou transforment la vie des femmes au niveau de leurs différentes communautés".



Dans une note d’information, les organisateurs soulignent qu’il "s’agira à travers des témoignages de Femmes de terrain reconnues de voir comment leurs actions ont eu un impact sur l’évolution du statut des femmes dans leur pays".



Le panel sera marqué par les interventions de Anne Emery Torracinta (Suisse)-Conseillère d’Etat (République et Canton de Genève) en charge de l’Instruction publique, du Pr Penda Mbow (Sénégal) Historienne, militante de la société civile, ancienne ministre de la Culture, et du Dre. Caroline Dayer (Suisse), chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et des discriminations pour le Canton de Genève.



Les débats seront modérés par le journaliste sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye, Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com.