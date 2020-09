Dakar, 2 sept (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a officialisé mercredi 88 nouvelles contaminations de Covid-19 et trois décès supplémentaires liés à la maladie du nouveau coronavirus apparu dans le pays depuis six mois.



Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques effectués sur des échantillons de 1.187 personnes, soit un taux de positivité de 7,41%, a souligné le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Faisant le point sur la situation de l’épidémie au Sénégal, le docteur Ndiaye a précisé que les nouvelles infections de Covid-19 se répartissaient entre 42 cas contacts suivis par les services sanitaires, 1 patient importé via l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 45 autres issus de la transmission communautaire.



Ces contaminations dont l’origine est inconnue ont été localisées à Dakar et à différentes localités du pays, principalement à Thiès où 8 cas ont été dénombrés, selon le directeur de la Prévention.



Il a fait état de 22 nouvelles guérisons, portant à 9.506 le nombre de patients ayant recouvré la santé depuis le début de l’épidémie.



Trois nouveaux décès ont également été enregistrés au cours des dernières 24 heures après que le pays est resté deux jours de suite sans en dénombrer. Cela porte à 287 le nombre de patients ayant succombé à la maladie depuis le début de l’épidémie.



A ce jour, 13.743 cas de covid-19 ont été comptabilisés au Sénégal. Les patients prises en charge dans les différents centres de traitement sont au nombre de 3.949 dont 33 dans un état grave.





