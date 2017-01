Dakar, 27 jan (APS) – Le gouvernement et l’Agence française de développement (AFD) viennent de signer une convention de financement d’un montant de 14,9 millions d’euros, (9,8 milliards de frs CFA) pour accompagner la mise à niveau et le renforcement du tissu des PME dans trois régions du Sénégal (Vallée du fleuve Sénégal, Sud-Est et Casamance).







La convention a été signée jeudi par Laurence Hart, Directrice de l’Agence Française de développement (AFD) au Sénégal, et Amadou Ba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, en présence de Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal et de Alioune Sarr, ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME.

Ce nouveau financement a pour objectif d’appuyer les nouvelles orientations stratégiques et territoriales du programme et sera conjointement mis en œuvre par le BMN et l’ADEPME (Agence pour le Développement et l’Encadrement des PME), selon un communiqué reçu à l’APS.

Il s’agira plus précisément de soutenir "l’extension de la couverture nationale du Programme de Mise à Niveau des Entreprises dans trois régions : Casamance, Vallée du fleuve et Sud-Est et, le déploiement d’un dispositif de services d’accompagnement aux entreprises mieux dimensionnées pour répondre aux besoins spécifiques des PME et au profil des entreprises de ces régions".

Le communiqué note que les PME sénégalaises "continuent d’évoluer dans un environnement complexe et se caractérisent par une compétitivité limitée, une formalisation peu étendue et une faible rentabilité".

Il y a aussi "des difficultés d’accès au financement pour leurs investissements ce qui ne facilite pas la modernisation de leurs outils de production".



A cela s’ajoutent "les importantes disparités territoriales constatées sur le territoire sénégalais, les deux régions de Dakar et de Thiès concentrent, à elles seules, 34 % du PIB et l’essentiel de l’activité économique nationale créatrice de valeur ajoutée".

Le communiqué rappelle que dans toute économie, "les PME formelles et structurées sont les piliers de la création de richesses et d’emplois".

Le document signale que depuis près de 15 ans, l’AFD (et l’Union Européenne depuis 2010) financent le programme national de mise à niveau des entreprises aux côtés de l’Etat du Sénégal.

Il précise que depuis sa création, ce sont près de 138 entreprises qui ont bénéficié du guichet de mise à niveau globale, soit près de 17 milliards de FCFA de primes à l’investissement octroyées par le Fonds de Mise à Niveau.

Selon le communiqué, "des entreprises telles que la Simpa, Sopasen, Zena Exoticfruits ou encore Siagro ou Neurotech ont ainsi pu être accompagnées dans leur croissance avec l’appui du Bureau de Mise à Niveau (BMN), agence de l’Etat, chargée de la mise en œuvre du programme organisé autour d’une gouvernance publique-privée".

