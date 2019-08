Dakar, 23 août (APS) – Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a déposé, ce vendredi, par le biais de ses avocats, des plaintes contre l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, et la commission d’enquête parlementaire de l’assemblée nationale sur l’affaire des 94 milliards, a appris l’APS.

La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards relative au dossier TF451/R a rendu public, le 2 juillet lors d’une conférence de presse, un rapport concluant qu’aucun détournement n’a été remarqué dans cette affaire à la fin de ses investigations.

L’opposant Ousmane Sonko qui avait soulevé cette affaire n’a pas voulu s’expliquer devant la commission qui affirme avoir auditionné 31 personnes pendant plus de 40 heures.

Le député avait décidé d’attaquer la commission d’enquête en justice estimant qu’elle a violé le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en divulguant des informations relatives à ses travaux.

Ousmane Sonko, véritable poil à gratter au régime et troisième homme de la dernière élection présidentielle, avait également décidé de saisir le juge d’Instruction sur cette affaire des 94 milliards.

M. Sonko, ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, avait accusé en 2018 de hauts responsables des domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière.

Sonko qui avait déclaré avoir déposé une plainte dans cette affaire et écrit à l’Inspection générale d’Etat (IGE) et à l’OFNAC, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est aussi mis en cause dans cette affaire par le journaliste Madiambal Diagne, directeur de publication du journal Le Quotidien (privé), ce dernier l’accusant d’avoir des relations "avec des parties prenantes dans cette procédure".

