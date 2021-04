Dakar, 12 avr (APS) – Le président de la République Macky Sall s’est entretenu ce lundi à Bruxelles avec le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a appris l’APS.

Le président Macky Sall et le président de la BEI, Werner Hoyer, ont discuté ‘’de la réponse à la crise de Covid-19 et des priorités en matière d’investissement durable’’, rapporte le site de la BEI.

’’Je félicite la BEI @EIB et le président Hoyer pour l’engagement de la Banque dans notre pays depuis 55 ans et la vision partagée d’un avenir meilleur et plus vert pour le Sénégal et l’Afrique’’, a tweeté le chef de l’Etat sénégalais.

Le président Macky Sall s’est ’’félicité du soutien important de la BEI en faveur de la santé publique, de l’énergie propre, du développement urbain et de la gestion de l’eau et des déchets’’ au Sénégal, selon toujours le site de la BEI.

Pour sa part, le président de l’institution européenne a souligné ’’l’importance d’une coopération étroite’’ entre la BEI et des partenaires publics et privés afin de ’’soutenir la création d’emplois, l’action en faveur du climat et le développement économique régional’’.

La même source relève que ’’la BEI est prête à appuyer de nouvelles initiatives visant à stimuler la croissance économique et à renforcer les infrastructures scolaires au Sénégal’’.

Elle rappelle que l’année dernière, la BEI a approuvé un nouveau soutien de 231 millions d’euros à des investissements publics et privés au Sénégal, notamment pour ’’améliorer la santé publique, mais aussi l’accès à la microfinance, à l’eau et aux services de gestion des déchets, et pour encourager la résilience économique face à la crise de Covid-19’’.

Elle signale également que dans le cadre de la ‘’Team Europe’’, la BEI a apporté un soutien à l’initiative Covax, qui devrait fournir au Sénégal 1,3 million de vaccins contre la Covid-19 après les 324 000 premières doses livrées à Dakar en mars.

Le chef de l’Etat effectue une visite officielle à Bruxelles, lundi et mardi.

Au cours de son séjour, Macky Sall aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants de la Belgique et des rencontres multilatérales avec ceux de l’Union européenne.

Après Bruxelles, le chef de l’Etat se rendra à Brazzaville pour assister à la cérémonie d’investiture du président Denis Sassou-Nguesso prévue vendredi.

Le retour à Dakar du président de la République est prévu le même jour.

