Dakar, 27 avr (APS) - Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé a réaffirmé, vendredi à Dakar, la volonté du chef de l’Etat de "moderniser et de changer le statut" de l’Agence de presse sénégalaise (APS) afin qu’elle puisse mieux mener sa mission de service public.





"L’Agence de presse sénégalaise sera modernisée, elle aura un plan stratégique de développement et un nouveau statut. L’Agence va signer un contrat de performance avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan", a dit M. Baldé.

Il s’exprimait lors de l’atelier de validation de la revue annuelle conjointe du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique.



"Nous avons reçu des instructions claires du président de la République, Macky Sall pour changer le statut de l’APS" a-t-il souligné.

Cela, dit-il, "dans un souci de mieux accompagner cette agence historique, extrêmement importante pour le développement de la presse et qui est en train de faire beaucoup d’efforts malgré ses moyens financiers limités".

Etaient présents à cette rencontre, entre autres les directeurs généraux de l’Agence de presse sénégalaise, Thierno Birahim Fall et de la RTS, Racine Talla et Assane Bouna Niang, de l’Unité de coordination et de suivi de la politique économique (UCSPE) du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.