’’C’est une grosse perte pour leurs familles respectives qui ont vu, arrachés, soudainement à leur affection, des êtres aussi chers, partis à fleur de l’âge’’, a dit M. Diop dans un communiqué transmis à l’APS. Dakar, 1er juin (APS) – La mort de trois agents du site d’information Leral.net dans un accident sur la route de Kédougou est ’’une perte pour la presse et le peuple sénégalais’’, a affirmé le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop s’est incliné ’’pieusement avec une profonde tristesse devant la mémoire’’ des membres de l’équipe du groupe Leral, qui ont perdu la vie, lundi, dans accident de la route, dans la région Kédougou.



Les trois agents-un caméraman, un journaliste et un chauffeur-tentaient de précéder à Kédougou le chef de l’Etat qui était en tournée dans la zone.



Deux blessés ont été enregistrés dans cet accident. Ils ont été évacués sur Dakar lundi soir à bord d’un avion militaire.

’’C’est une grosse perte pour leurs familles respectives qui ont vu, arrachés, soudainement à leur affection des êtres aussi chers à leur affection, partis à fleur de l’âge’’, selon le ministre.

Adoulaye Diop estime que ’’c’est une grosse perte pour le groupe Leral qui a fini de s’imposer dans le paysage médiatique sénégalais grâce à l’apport d’une équipe de jeunes journalistes et de techniciens des médias’’.

’’C’est une perte pour la presse et le peuple sénégalais qui voient des si jeunes professionnels partir à jamais en laissant tout l’avenir devant eux’’, a-t-il ajouté.

Il a présenté, au nom du président de la République et au nom du gouvernent, ses ’’sincères condoléances’’ aux proches des disparus, au directeur de Leral, Dame Dieng, et à tous ses collaborateurs, ainsi qu’à toute la presse nationale et étrangère.