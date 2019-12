Dakar, 21 sept (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a salué ‘’l’aura morale et spirituelle’’ du maître sénégalais du Xalam Elhadj Samba Diabaré Samb, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 95 ans.

Elhadj Samba Diabaré Samb est décédé à Dakar. La cérémonie de levée du corps est prévue samedi à 14h aux HLM, suivie de l’enterrement à Tivaouane, a appris l’APS.

’’Il est de ces êtres dont l’aura morale et spirituelle que leur a conférée Le Tout Puissant est si immense que nous en venons tout naturellement à croire qu’ils resteront toujours avec nous, qu’ils ne nous infligeront jamais la douleur incommensurable de leur disparition’’, a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.

‘’Elevé à la dignité de Trésor humain vivant de l’UNESCO en 2006, célébré à toutes les occasions chez lui, Samba Diabaré Samb était de ceux-là’’, a ajouté le ministre dans un communiqué reçu à l’APS.

Selon lui, Samba Diabaré Samb , ‘’virtuose inimitable du xalam, avait su magnifiquement dompter cet instrument de notre patrimoine musical traditionnel pour en faire son ami et en extraire les notes qui galvanisaient de grands hommes et chantaient de hauts faits donnés comme repères historiques de la construction de l’identité nationale’’.

Les artistes, dit-il, ‘’n’existant qu’à travers leurs œuvres qui les rattachent à l’immortalité lorsqu’ils sont pétris de talent, El Hadji Samba Diabaré Samb était vraiment un artiste’’.

Il rappelle qu’en compilant ses œuvres dans un album historique en 2017, le ministère de la Culture et de la Communication ‘’a voulu contribuer à maintenir impérissable le souvenir du maître El Hadji Samba Diabaré Samb, mémoire de notre trajectoire’’.

‘’A sa famille biologique, aux communicateurs traditionnels, à toute la communauté artistique et à la nation tout entière, je présente, au nom de monsieur le président de la République et à l’ensemble du Gouvernement, mes condoléances les plus émues’’, écrit Abdoulaye Diop.



Né dans une famille de griots, Samba Diabaré Samb est à l’origine, avec son compagnon feu Amadou Ndiaye Samb, de la création en 1962 de l’Ensemble lyrique traditionnel du Théâtre Sorano. Il a reçu les décorations de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (1983), officier de l’Ordre du Mérite (1984), commandeur de l’Ordre du Mérite (1990) et officier de l’Ordre des Arts et Lettres (2002).

Il a été honoré par l’UNESCO dans le cadre du projet Trésors humains vivants, avec le conservateur de la Maison des esclaves feu Boubacar Joseph Ndiaye.



Le maître du xalam a sorti quelques cassettes : Ngawla (1993, avec Baaba Maal et Mansour Seck), Laguiya (1997), Taara (1998), Jëf sa Yëf (2000), Biram Yacine (2003).



Celui que feu Ndiaga Mbaye appelait affectueusement baayu ndaanaan yi (le père des artistes, en wolof) a siégé pendant plusieurs années au sein de la Commission d’identification des œuvres du Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA).



En 2006, il est intronisé Trésor humain vivant, à l’occasion d’un hommage national qui lui a été rendu. Considéré comme le dernier des Mohicans dans l’art de jouer cet instrument traditionnel, Samba Diabaré Samb, s’est vu offrir, au cours de cette cérémonie solennel, un grand boubou traditionnel et un chèque dont le montant n’a pas été précisé.



Un trophée représentant un xalam en or lui a été également décerné, en présence notamment du Premier ministre d’alors Macky Sall, du ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé, Mame Birame Diouf.



Des artistes, des hommes de culture et lettres ont également assisté à cette cérémonie dont l’idée a été lancée en 2003 par Abdoul Aziz Dieng, président de l’Association des métiers de la musique (AMS).



Cette initiative a en ensuite été adoptée par le Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) et un comité d’organisation composé d’acteurs culturels, de musiciens, de chercheurs a été mise en place pour organiser cet évènement.



Le Premier ministre Macky Sall, qui avait prononcé quelques paroles au nom du chef de l’Etat, protecteur des Arts, des Lettres et des artistes, avait qualifié Samba Diabaré Samb de ‘’grand artiste et de virtuose du xalam’’.



’’Cet hommage et cette distinction reviennent à Samba Diabaré Samb en raison de son œuvre pour la perpétuation de nos cultures, nos valeurs sans lesquelles le Sénégal ne serait pas ce qu’il est, a ajouté le chef du gouvernement. Cet instant solennel contient des moments d’enseignements que les Sénégalais, notamment les jeunes générations, pourront profiter’’, avait indiqué Macky Sall.



