Dakar, 11 jan (APS) - Le Sommet sur la coopération régionale dans le domaine de l’énergie se tiendra, le jeudi 26 janvier à Abidjan, indique un communiqué transmis à l’APS.

Ce sommet de deux jours portera sue les opportunités de projets transfrontaliers et les investissements dans l’ensemble de la région ouest-africaine.

Axé sur le thème : "Libérer les capitaux internationaux afin de dynamiser l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest", ce sommet débattra des possibilités de collaboration en Afrique de l’Ouest dans le cadre des projets liés à l’énergie.

D’après le texte, la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest est essentielle au développement de mécanismes facilitant le commerce et l’échange d’énergie entre les Etats.

’’Des récents exemples en Afrique du Sud et au Maroc illustrent les avantages d’une bonne gestion de production d’électricité et démontrent un leadership efficace et transparent en accord avec les organisations multilatérales et le secteur privé’’, lit-on dans le texte.