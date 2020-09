Yayème (Fimela), 25 sept (APS) - Au total, 765 forages et ouvrages de captage ont été réalisés en zone rurale depuis 2012 pour améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations, a indiqué vendredi le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Seyni Ndao.



’’En 2012, le Sénégal comptait 1300 forages. Aujourd’hui, on est à 2065 forages, soit 765 nouveaux forages réalisés sur cette période en milieu rural’’, a déclaré M. Ndao.



Il s’exprimait au cours d’une visite de la directrice générale de la société Sen’EAU, Jany Amal, à l’usine de dé-fluorisation d’eau de Fatick. Mme Amal était au village de Yayème (Fimela) pour superviser le niveau d’exécution des travaux de réhabilitation et d’extension d’ouvrages d’adduction d’eau.



Le directeur général de l’Office des forages ruraux s’est réjoui du ’’bond extraordinaire’’ en matière d’adduction d’eau en milieu rural sur cette période.



’’Ces investissements, a-t-il indiqué, on permis au monde rural d’enregistrer un taux de 91% à 94% en matière de couverture d’eau. Un taux de couverture en eau qui n’est plus loin des taux enregistrés en milieu urbain’’.



’’Et cela va continuer parce que nous avons d’autres programmes à dérouler ou en cours d’exécution dans les différentes zones du Sénégal’’, a-t-il ajouté.