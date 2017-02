Dakar, 1 er fév (APS) - Le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), Kabiné Komara, a reçu ce mercredi les lettres d’accréditation de l’ambassadeur de la République du Mali, Binta Kane Cissé, en qualité de représentant Permanent de son pays auprès de cette institution régionale.

La cérémonie s’est déroulée au siège de l’Omvs à Dakar, en présence de Marimantia Diarra, Haut-Commissaire adjoint, et Madine Ba, Secrétaire général de l’Omvs, ainsi que des hauts cadres du Haut-commissariat, annonce un communiqué transmis à l’APS.



L’Ambassadeur a dit sa ’’détermination’’ à réussir une collaboration fructueuse avec les autorités du Haut-Commissariat.

Selon le texte, le Haut-commissaire de l’Omvs s’est vivement réjoui de cette initiative par laquelle le Mali est le 1er pays membre à effectuer une démarche spécifique d’accréditation d’un ambassadeur auprès de cette organisation.

"Cela laisse présager une proximité qui va faciliter la concertation, le suivi des dossiers et la prise de décision", ajoute M. Komara, exprimant sa reconnaissance au président Ibrahim Boubacar Keita et son engagement à atteindre les objectifs que les plus hautes autorités ont assignés à l’équipe dirigeante de l’Omvs.

Traductrice en anglais et en espagnol de formation, Binta Kane Cissé a servi à l’Organisation mondiale du Commerce à Genève et à l’Organisation de l’Unité africaine devenue après Union africaine.

Elle est depuis le 12 janvier dernier, ambassadeur du Mali au Sénégal, et couvre également la Gambie, le Cap-Vert et la Guinée Bissau.

Dans la tradition diplomatique du Mali, les ambassadeurs accrédités dans un pays le sont également auprès des organisations internationales dont il est membre, représentées dans ledit pays.