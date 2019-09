Dakar, 4 sept (APS) - Des activités pluvio-orageuses intéresseront particulièrement les régions sud et centre-ouest du territoire, au cours des prochaines 24h, avec des possibilités d’extension sur le centre Nord, signale l’agence nationale de la météo.



Dans un bulletin reçu à l’APS, l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indique que ‘’les prochaines 48h et 72h seront marquées par une stabilité sur les régions Nord et Est du pays. Les risques de pluies resteront limités sur le sud-ouest’’.

Selon les prévisionnistes, ‘’la sensation de chaleur sera moins ressentie sur la moitié ouest du pays, contrairement à la zone Nord-est où persisteront les températures maximales dont les pics tourneront autour de 35°C’’.



Ils signalent que les visibilités ‘’seront généralement bonnes’’ tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée’’.