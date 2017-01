Dakar, 16 jan (APS) – Le président élu de la Gambie, Adama Barrow, a déclaré lundi à Dakar, par le biais de son Conseiller spécial, qu’il sera investi jeudi dans ses nouvelles fonctions.





"Je précise qu’à partir du 19 janvier, je commencerai à exercer mes fonctions de président de la République de la Gambie", a dit l’avocat Maître Mai Ahmeth Faty, au nom d’Adama Barrow.

Dans une déclaration lue par son conseiller, le président élu a exigé la libération de tous les citoyens arrêtés arbitrairement dans son pays.

"Je dis aux auteurs de ces actes qu’ils seront sévèrement punis par la loi", a-t-il ajouté, exhortant les populations à "ne pas répondre à la provocation".



M. Barrow a exprimé sa ‘’profonde gratitude’’ à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO pour ‘’son attachement au règlement de l’imbroglio politique en Gambie’’ .



Le président élu, président à Dakar depuis dimanche, a exprimé sa ‘’profonde gratitude’’ au chef de l’Etat sénégalais au gouvernement et au peuple sénégalais, ‘’pour leur hospitalité’’.



Il a remercié le peuple gambien et l’invité à continuer à ‘’maintenir la paix, la stabilité et la tranquillité’’ dans le pays, à ‘’faire preuve de retenue, à observer la primauté du droit et à ne pas répondre aux provocations’’.