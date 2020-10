De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia



Abidjan, 31 oct (APS) - Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué le déroulement du scrutin présidentiel qui se tient actuellement en Côte d’Ivoire, saluant "un jour important pour la démocratie ivoirienne".



"Le vote se déroule bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. Je viens d’accomplir mon devoir civique et je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d’aller voter. C’est un jour important pour la démocratie’’, a-t-il notamment déclaré peu après avoir voté à l’école sainte Marie à Cocody.

A l’exception de quelques endroits isolés, le vote se déroule bien, a assuré le président sortant, candidat à un troisième mandat.

’’La démocratie ne peut pas souffrir de changements de textes par rapport à l’évolution de la situation’’, a-t-il ajouté en réaction notamment à certaines demandes de report de ce scrutin au sujet duquel la majorité et l’opposition sont divisés.

Les adversaires du président ivoirien contestent son ambition de briguer u troisième mandat, de même qu’ils préconisent une réforme de la commission électorale.

’’Je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, avec la consolidation de la démocratie’’, a indiqué Alassane Ouattara, avant d’inviter ’’ceux qui ont lancé ce mot d’ordre de désobéissance civile" à mettre fin à leur appel, la Côte d’Ivoire ayant selon lui ’’besoin de paix".

OID/BK