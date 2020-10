Dakar, 21 oct (APS) – Le Conseil des ministres a adopté, mercredi, une série de décrets relatifs aux activités pétrolières et gazières, a appris l’APS.



Il s’agit du projet de décret fixant les modalités de participation des investisseurs sénégalais dans les entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières et classement des activités de l’amont pétrolier et gaziers dans les régimes exclusif, mixte et non-exclusif , rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le Conseil a adopté le projet de décret portant organisation fonctionnement du comité national de suivi du contenu local (CNSL) dans le secteur des hydrocarbures.

Le projet de décret fixant les modalités d’alimentation et de fonctionnement du fonds d’appui au développement du contenu local (FADCL) a été également adoptés en Conseil des ministres.

OID/AKS