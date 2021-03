Dakar, 8 mars (APS) - Les ambassades de l’Union européenne et de ses Etats appellent à la retenue et à éviter la violence dans l’affaire du député Ousmane Sonko, le leader de PASTEF/les Patriotes.

L’opposant, arrêté mercredi pour trouble à l’ordre public, a bénéficié d’une levée de sa garde à vue.



Il doit être présenté ce lundi au doyen des doyens des juges, après une plainte d’une employée d’un salon de massage dakarois pour viols et menaces de mort.

Après son arrestation, de nombreuses manifestations ont éclaté à Dakar et dans plusieurs autres villes du pays, entrainant des destructions de biens publics et privés. Au moins cinq personnes ont été tuées.

Un nouvel appel à manifester a été lancé pour une durée de 72 heures, par des partis d’opposition et des mouvements de la société civile.

Dans un communiqué rendu public dimanche, les ambassadeurs de l’UE et de ses Etats membres appellent à "la retenue, à éviter la violence, à la protection des personnes et des biens ainsi qu’à une restauration pacifique du calme et du dialogue".



Il rappelle que "le Sénégal a une longue histoire d’Etat de droit, de démocratie participative, de tolérance et de respect des droits humains, autant de valeurs que nous partageons".

Ils disent observer "avec préoccupation les incidents de violence" de ces derniers jours dans le pays. "Nous déplorons les victimes et exprimons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches."