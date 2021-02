Dakar, 9 fev (APS) - Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) invite les médias à ’’faire preuve d’une plus grande responsabilité’’ dans l’affaire des accusations de viol portées contre le député Ousmane Sonko et à ’’éviter de relayer les appels à la violence’’.



Dans un communiqué transmis à l’APS, mardi, l’organe d’autorégulation dit constater ‘’avec regret que, dans l’affaire des accusations portées contre le député Ousmane Sonko, le travail de certains supports médiatiques est en porte à faux avec l’éthique et la déontologie du journaliste’’.



Le CORED signale que ‘’le site Leral.net a par exemple publié un contenu qui n’a rien à voir avec un traitement journalistique de l’information mais s’apparente plutôt à une attaque personnelle’’.



’’Sans préjudice des prérogatives du Tribunal des Pairs en matière d’autosaisine, le CORED appelle le site Leral.net, et l’ensemble des médias, à faire preuve d’une plus grande responsabilité dans le traitement de l’information et à éviter de relayer les appels à la violence’’’, mentionne le communiqué.



OID/AKS