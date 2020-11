Dakar, 13 nov (APS) – Onze nouvelles infections au nouveau coronavirus ont été détectées au cours des dernières 24 heures à partir de tests virologiques réalisés sur des échantillons de 649 individus, a-t-on appris des autorités sanitaires.



’’Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : sur 649 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1, 69%’’, a notamment indiqué le Directeur de la Prévention.



Faisant le rapport quotidien sur la situation de la pandémie, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a souligné qu’aucun cas importé n’avait été enregistré. Trois parmi les nouvelles contaminations sont des cas contacts jusque-là suivis par les services sanitaires, les huit étant issus de la transmission communautaire.



Ces cas d’infection de source inconnue ont été localisés aux Almadies (3), à la cité Keur Gorgui (1), à Diamnadio (1), Guediawaye (1), Médina (1), dans la région de Dakar et à Niakhar (1) dans la région de Fatick (centre), a précisé le docteur Ndiaye.



Le Directeur de la Prévention a, d’une part, assuré qu’aucun décès n’avait été enregistré la veille, et que, d’autre part, 14 patients avaient été été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Il a fait savoir que 4 cas graves étaient encore pris en charge par les services de réanimation et que l’état de santé des autres patients hospitalisés était jugé stable.



Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, 15.755 cas positifs ont été officiellement déclarés.



Quelque 15.400 patients ont depuis recouvré la santé, et 326 en sont morts. A ce jour, 28 patients sont encore sous traitement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



AMN/AKS