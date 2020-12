Saint-Louis, 17 déc (APS) – Des acteurs et promoteurs culturels de Saint-Louis regroupés au sein d’un collectif ont appelé jeudi les pouvoirs publics à alléger les mesures restrictives visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus afin de leur permettre de continuer leurs activités.



‘’Les artistes et acteurs culturels regroupés au sein des 124 associations culturelles de Saint-Louis, invitent l’Etat à alléger les mesures restrictives, afin de permettre aux artistes de vivre de leurs arts’’, a notamment déclaré Pape Samba Sow, leur porte-parole au cours d’un point de presse.



Il a rappelé qu’au début de l’épidémie, les acteurs culturels ont été les premiers à s’engager dans la sensibilisation sur les dangers du virus et sur l’impératif du respect des mesures barrières.



‘’Aujourd’hui, nous sommes les parents pauvres et l’interdiction touche tous les secteurs culturels ou l’on peut évoluer pour faire notre travail’’, a-t-il déploré.

Sow fait notamment allusion à la fermeture des salles de spectacles et de loisirs décidée par le gouvernement dans le cadre de la seconde vague de contamination de Covid-19 qui frappe le pays.



Il s’est demandé pourquoi l’Etat a fermé les salles de spectacles tout en laissant les marchés, écoles et les universités fonctionner tout en assurant que es artistes étaient des citoyens responsables capables de respecter et d’appliquer les mesures barrières.



‘’Nous sommes fondamentalement des républicains. Nous ne ramons pas à contre-courant de la loi, mais demandons de la tolérance pour mener à bien nos activités’’, a laissé entendre Pape Samba Sow.





