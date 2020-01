Dakar, 16 jan (APS) - La poussière intéressera les régions nord du pays à partir de jeudi après-midi et se généralisera sur le reste du territoire dans l’après-midi du vendredi, indique Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).



Dans un avis transmis à l’APS, l’agence signale que ‘’cette situation se maintiendra jus- qu’au dimanche 19 janvier 2020’’ et que ‘’la couche de poussière sera beaucoup plus dense sur la moitié nord du pays où les visibilités seront fortement réduites’’.



Suivant les zones du pays, la qualité de l’air est ‘’très mauvaise’’, ‘’mauvaise’’ ou ‘’moyenne’’.



L’ANACIM note que la réduction des visibilités ‘’est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air’’.



A Dakar, la qualité de l’air à Dakar est ‘’très mauvaise’’ pour la journée du jeudi, selon l’agence, soulignant que ‘’les concentrations de particules (PM10) ont atteint plus de 450 microgrammes par mètre cube’’.



Une très mauvaise qualité de l’air est prévue jusqu’au 19 janvier, selon les prévisions de l’ANACIM qui fait état d’’’un risque sanitaire +élevé+ pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées)’’.



L’agence ajoute qu’’’au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur’’.



OID/AKS