Dakar, 31 mars (APS) – Un vent fort pourrait entrainer une houle dangereuse, à partir de jeudi, au large de Dakar et de la Grande Côte, a alerté l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans un Bulletin spécial transmis à l’APS, l’agence fait état de ‘’vent assez fort de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur Dakar et au Large de Grande Côte à partir du jeudi (…) à 15 heures jusqu’au samedi (….) à 03 heures’’.



