Dakar, 22 fév (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle dangereuse de secteur Nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5m sur toute la côte, à partir de ce jeudi, à 18h.



Cette houle pourrait durer jusqu’au samedi à 08h sur la Petite Côte et la Casamance, et au dimanche à 06h sur la Grande Côte et Dakar, indique l’Agence.

OID/PON