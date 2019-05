Tambacounda, 21 mai (APS) - Le présumé meurtrier de la jeune Binta Camara, tuée lors d’une tentative de viol samedi à Tambacounda, donnait l’impression de compatir à la douleur de la famille de la victime avant son arrestation au terme de l’enquête rendue décisive grâce à l’intervention de la police scientifique.

L’homme de 33 ans, sur lequel pèse désormais tous les soupçons, a été appréhendé lundi en début de soirée à la maison mortuaire, juste après la rupture du jeûne.



Mais le présumé bourreau de l’ancienne étudiante de l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) ne s’est pas borné à afficher sa compassion, faisant également preuve d’un certain zèle.

Dans un groupe de dialogue sur WhatsApp, il s’est fait passer pour le responsable de la communication de la famille. Un rôle qu’il a tenté de jouer à fond en consolant, informant et sensibilisant sur la mort et l’enterrement de Binta Camara, tuée lors d’une tentative de viol. Mais ce stratagème s’est vite effiloché, le présumé meurtrier ayant compté sans le flair et la perspicacité des enquêteurs.

La police scientifique, appelée en renfort, a en effet réussi la géolocalisation du téléphone portable de la victime, restée introuvable. Au final, l’appareil a été retrouvé par devers lui, qui plus est à la maison mortuaire.

Il faut dire que son nom avait déjà été balancé par le gardien de la maison. Finalement libéré, ce dernier avait laissé entendre, lors de son arrestation, que Alioune Badara Fall avait joint au téléphone la jeune fille, samedi, pour lui ouvrir le portail de la maison.

Ne se doutant de rien, la victime s’était exécutée, son présumé bourreau militant dans le même camp politique que son père.

Face au feu roulant des enquêteurs du commissariat urbain de Tambacounda, il a fini par passer à table, en avouant avoir commis ce meurtre atroce qui a ému tout le Sénégal.

Binta Camara, âgée de 23 ans, a été inhumée ce mardi au cimetière de Sara Guilél.