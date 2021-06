Dakar, 11 juin (APS) – Le Secrétaire général de l’ONU appelle à la transformation en faveur de la paix ’’en s’érigeant contre la haine et la discrimination, en prenant soin de la planète et en faisant preuve de la solidarité’’.

’’Le monde ne peut redevenir ce qu’il était (…) Je demande à chaque personne de participer à la transformation en faveur de la paix, en s’érigeant contre la haine et la discrimination, en prenant soin de la planète et en faisant preuve de la solidarité mondiale qui est si vitale en ce moment’’, a notamment dit Antonio Gutéress.

Le chef de l’ONU s’exprime à l’occasion du lancement du compte à rebours de 100 jours avant la journée internationale de la paix de 2021 axée sur le thème : ’’Se relever, pour un monde plus équitable et durable’’.

’’Chaque année le 21 septembre, rappelle-t-il, l’Organisation des Nations Unies invite toutes les personnes dans le monde à célébrer la paix, en observant un cessez-le-feu de vingt-quatre heures et la non-violence’’.



Alors que l’humanité s’efforce ’’de guérir de la pandémie de Covid-19 et d’imaginer un avenir meilleur pour les habitants et la planète’’, il souligne que le thème de cette année est ’’Se relever, pour un monde plus équitable et durable’’



Guteres estime que ce relèvement a pour fondement la paix. L’action de vaccination mondiale ne peut avancer en plein conflit armé.

’’Nous ne pouvons non plus construire un monde durable, résilient et pacifique, tout en étant en guerre avec la nature. Le relèvement est l’occasion de transformer notre rapport avec la planète et l’environnement’’, a-t-il ajouté.