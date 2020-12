Dakar, 4 déc (APS) – La dépouille du défunt footballeur sénégalais, Pape Bouba Diop, décédé, dimanche en France à l’âge de 42 ans, est arrivée vendredi à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass où une cérémonie officielle d’hommage est organisée en présence du chef de l’Etat, Macky Sall.



L’avion de la compagnie Air Sénégal transportant le corps de l’auteur du but victorieux du Sénégal contre la France en match d’ouverture de la Coupe du Monde 2002 a atterri à l’AIBD peu après 16 heures.



Le cercueil porté par des militaires a été exposé devant une tribune présidentielle spécialement aménagée pour l’occasion.



L’ancien international décédé dimanche à Lens en France des suites d’une longue maladie sera inhumé samedi dans sa ville natale de Rufisque située à une vingtaine de kilomètres de Dakar.



Sur place, les préparatifs allaient bon train vendredi dans la matinée, précisément au quartier des HLM où une immense tente a déjà été dressée sur le terrain rebaptisé au nom du défunt.



Arborant des T shirt à l’effigie de Bouba Diop, des jeunes s’activaient à rendre les lieux davantage accueillant, certains accrochant même à divers endroits des drapeaux aux couleurs nationales en guise d’hommage à l’une des figures de l’épopée de l’équipe nationale de football du Sénégal en 2002.



L’ancien joueur du Jaraff de Dakar s’y était notamment illustré en inscrivant le premier buteur du Sénégal dans une Coupe du Monde devenant à ce jour le meilleur buteur de Sénégal avec les trois buts marqués lors de cette compétition.



Les témoignages ont été unanimes sur les qualités humaines et sportives du défunt qui a eu à évoluer en Suisse (Vevey, Neuchâtel et Grasshopers), en France (RC Lens), en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham et Birmingham) et Grèce (AEK Athènes).



