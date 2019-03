Dakar, 7 mars (APS) – Les femmes de l’Unité de coordination de la gestion (UCG) vont échanger, vendredi, sur "le rôle des femmes dans le secteur du nettoiement et les opportunités de la technologie pour une amélioration des conditions de travail".





Cette activité, prévue à partir de 15h 30, au CICES, sous la présidence de Yaya Abdoul Kane, ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes.

Les échanges seront axés sur le thème : "Promouvoir l’innovation et l’apport technologique des femmes dans la gestion des déchets" en accord avec le thème de la Journée internationale des femmes 2019 : "L’égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes, le changement par l’innovation", indique le communiqué.

La même source rappelle qu’au Sénégal, "plus de six cent femmes, travaillent dans la gestion des déchets en qualité de techniciennes de surfaces et leur métier est souvent méconnu du grand public".