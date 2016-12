Dakar, 20 déc (APS) - L’Office des forages ruraux (OFOR) organise, jeudi à 9 heures, au King Fahd Palace, un atelier de partage sur la réforme de l’hydraulique rurale avec les gouverneurs des 14 régions du Sénégal et des bailleurs de fonds, indique un communiqué reçu à l’APS.

L’objectif général de cet atelier est de définir les rôles et les responsabilités de l’Administration territoriale dans la réforme de l’hydraulique rurale, afin de réussir la mise en place des délégations de service public (DSP). Il consiste également à promouvoir une coopération stratégique entre l’OFOR, l’administration territoriale et l’ensemble des parties prenantes.

Il s’agira pour les participants à l’atelier, d’identifier les enjeux de l’hydraulique rurale et la nouvelle vision du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Ils seront également appelés à prendre connaissance des programmes prioritaires hydrauliques de l’Etat sur l’horizon 2017-2018 et à définir de façon exhaustive les types d’appuis attendus par l’administration territoriale pour la réussite de la réforme de l’hydraulique rurale.

Les participants devront aussi partager les axes opérationnels de déploiement des délégataires de services publics déjà sélectionnés.