Dakar, 14 juin (APS) - L’UNESCO, à travers son programme Mémoire du monde (MoW), organise à partir de mardi, à Mbour (ouest), en ligne et en présentiel, un atelier régional pour améliorer les connaissances et techniques des institutions de mémoire en Afrique subsaharienne en matière de préservation du patrimoine documentaire, avec un focus sur la réduction et la gestion des risques de catastrophes, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Cette activité prévue sur trois jours s’inscrit dans le cadre du projet triennal "Préservation du patrimoine documentaire par l’élaboration de politiques et le renforcement des capacités", soutenu par le Fonds-en-dépôt du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), précise la même source.

Le communiqué renseigne que l’atelier régional sera organisé avec l’appui des experts locaux, régionaux, internationaux et des organisations partenaires telles que le Conseil international des archives (CIA) et la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions (IFLA).

La rencontre vise aussi spécifiquement à promouvoir la préservation à long terme et la résilience du patrimoine documentaire en Afrique ; Fournir des formations aux institutions de mémoire pour acquérir une expertise pratique sur les mesures d’évaluation des risques, etc.

Elle fait suite à deux ateliers régionaux de renforcement des capacités des institutions de mémoire axés sur la réduction des risques de catastrophes, tenus au Bhoutan en 2018 et en Australie en 2019, au bénéfice des acteurs des pays d’Asie du Sud et des îles du Pacifique.

