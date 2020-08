Kaolack, 12 août (APS) - La région de Kaolack (centre) a enregistré 12.212 candidats à l’examen du baccalauréat dont les épreuves anticipées de philosophie ont été organisées mercredi sur l’étendue du territoire national, a appris l’APS de l’inspecteur d’académie, Siaka Goudiaby.

"Pour la session 2020 des épreuves anticipées du baccalauréat de philosophie, nous avons un effectif de 12. 212 candidats dont 5897 filles et 6315, soit un taux de 48.29% de filles contre 51.71% de garçon", a-t-il indiqué.

Selon lui, l’académie de Kaolack compte 31 centres principaux et 8 centres secondaires.

La région compte aussi 1780 candidats libres toutes séries confondues dont 831 filles, a fait savoir l’inspecteur d’académie.



’’Au plan organisationnel et matériel, les mesures sont prises en rapport avec le gouverneur et le commissaire de police pour que la surveillance et la sécurisation des centres puissent se faire dans les normes", a assuré M. Goudiaby.

Parallèlement, a-t-il signalé, le dispositif sanitaire édicté sera maintenu pour le respect des gestes barrières pendant le déroulement de l’examen du baccalauréat.

Concernant les candidats en territoire gambien, toutes les dispositions ont été prises avec les autorités concernées pour convoyer en Gambie les enseignants qui doivent superviser les épreuves de philosophie, en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie du coronavirus, a assuré l’IA.

