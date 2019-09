Dakar, 21 sept (APS) - La présidente du comité local de la Croix Rouge de Sagata Djolof, Bafou Bâ, a été élue, samedi, à la tête de la Croix-Rouge sénégalaise au cours d’une assemblée générale organisée à Thiès, a appris l’APS.



Bafou Bâ a obtenu 47 voix contre 21 voix pour Serigne Tacko Mbacké Seck de la Croix-Rouge départementale de Dakar et 2 voix pour El Hadj Mangane de la Croix-Rouge de Kaffrine.



Mme Ba succède à Abdoul Azize Diallo en poste depuis le 20 octobre 2010.

Née le 31 décembre 1951 à Sagatta Djioloff, Bafou Bâ est Assistante sociale principale de classe exceptionnelle. Elle est membre du Conseil d’administration du comité départemental de Linguère et du Conseil d’administration du comité régional de Louga.



Elle était également conseillère du Président de la Croix Rouge Sénégalaise pour les questions féminines.



Bafou Bâ a été Conseillère Technique en charge de la solidarité nationale et Conseillère Technique en charge de l’action sociale dans différents ministères, administrateur du programme de santé communautaire financé par la Croix Rouge Danoise (construction et réhabilitation de 14 postes et 28 cases de santé).



Elle a été, entre autres, Administrateur conjoint du programme de renforcement de la nutrition (PRN) financé par la Banque mondiale et la Wilaya de Touba, chef du Département Opérationnel de la Croix-Rouge Sénégalaise, Directrice de Recherche de Fonds et de la Communication Croix-Rouge Sénégalaise.



Bafou Bâ a été membre fondateur de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) en 1974 au Cap des Biches, mmbre du Comité Consultatif de la Femme, membre du Comité de Veille et d’Alerte pour une démocratie inclusive et membre fondatrice et trésorière Générale du RASEF (Réseau Africain pour le Soutien à l’Entreprenariat Féminin).



La nouvelle présidente de la Croix-Rouge est Chevalier de l’ordre national du lion depuis mars 2000. Elle a également a reçu la décoration de reconnaissance des Pionniers pour la promotion de la femme.



Dix personnalités se sont succédé à la tête de la Croix-Rouge sénégalaise depuis sa création en 1962 : Dr Albert André Coulibary (1962 à 1963), Dr Rito Alcantara (1963 à 1974), Matar Ndiaye (1974 à 1978), Mouhamed Abdoulaye Diop (1978 à 1983), Siga Sèye Coulibaly (1983 à 1989), Ousmane Diagne (1989 à 1997), Abdou Siby (1997 à 2008), Abdoulaye Diong (2008 à 2010), Abdoul Azize Diallo (2010 à 2019) et Bafou Bâ élue ce 21 septembre 2019.

