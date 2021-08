Bakel, 26 août (APS) – L’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte va planter 5 espèces d’arbres sur une superficie de 150 hectares dans la commune de Balou (Bakel), a t-on appris du Colonel Gora Diop, directeur de la Grande muraille verte.

’’Nous allons planter 5 espèces d’arbres locaux sur une parcelle de 150 hectares dans le village de Golmy. Notre objectif est d’en faire un facteur de développement socio-économique pour les habitants et pour la région de Tambacounda’’, a-t-il dit.

Le Colonel Diop s’exprimait ce jeudi lors du lancement de la campagne nationale de reboisement dans le village de Golmy dans la commune de Balou, département de Bakel.

Cette parcelle de 150 hectares aménagée est une phase d’expérimentation qui sera suivie pendant deux ans par des doctorants.

Les activités vont être suivies par l’Université de Dakar en collaboration avec le Centre national de recherche scientifique de France.

’’Nous avons commencé le travail depuis le mois de mars dernier avec un travail de flot qui nous permet de retenir l’eau. C’est pour donner le maximum de chance à la plante de réussir sa croissance’’, a expliqué le directeur de la Grande muraille verte.



Le maire de la commune Balou, Cheikhna Camara qui a salué l’initiative a dédié 50 hectares à la recherche et au développement et 7 autres aux femmes et les jeunes de la collectivité pour un jardin polyvalent.



La direction générale de la grande muraille verte a planifié un programme de reboisement annuel qui va s’étendre sur 6 200 hectares, traversant 16 communes, 3 régions et 5 départements.

La Grande muraille verte qui traverse 11 pays de Dakar à Djibouti a pour objectif d’utiliser les espèces locales pour favoriser le développement des communes traversées.

