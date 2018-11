Dakar, 31 oct (APS) - L’Allemagne a décidé de créer un fonds d’investissements d’un milliard d’euros pour accompagner les PME africaines et allemandes dans le cadre du "Compact with Africa", a annoncé la présidence sénégalaise.

"L’idée est de mettre en place des mécanismes de financements pour promouvoir l’investissement privé allemand en Afrique", indique un communiqué reçu à l’APS, précisant que l’annonce a été faite mardi par La chancelière allemande Angela Merkel à l’ouverture du sommet sur le "Compact with Africa" de Berlin.

La même source ajoute qu’à cet effet le Sénégal a signé un contrat d’électrification de 300 villages d’un coût de 120 millions d’euros.

Le chef de l’Etat Macky Sall a pris part mardi à Berlin la rencontre du "Compact with Africa" qui vise à encourager les entreprises allemandes et internationales à investir et à créer des emplois en Afrique, a annoncé la présidence sénégalaise.

La conférence "G20- Compact with Africa" (CwA), qui est organisée ce 30 octobre 2018, à Berlin vise essentiellement, le suivi des engagements proclamés, lors de la conférence de 2017.

Le programme" Compact With Africa" vise à encourager les entreprises allemandes et internationales à investir et à créer des emplois en Afrique.

Au total, 11 pays africains ont adhéré à l’initiative allemande "Compact With Africa" : le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.