Dakar, 13 juil (APS) – La Suisse va remettre quatre millions de doses de vaccin AstraZeneca au programme Covax, a appris l’APS.

’’Au vu du nombre suffisant de doses disponibles pour protéger la population, le Conseil fédéral a décidé de remettre quatre millions de doses du produit d’AstraZeneca au programme Covax’’, indique le Conseil sur son site.

La Suisse en avait commandé près de 5,4 millions au total, rappelle la même source, relève que 1,4 million de doses de ce produit à vecteur viral resteront réservées pour un futur emploi en Suisse.

’’Elles seront en premier lieu destinées aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir de vaccin à ARNm ainsi qu’à celles qui ont reçu une première dose du produit d’AstraZeneca à l’étranger’’, explique le Conseil fédéral.

Il signale que ’’ces vaccins seront disponibles dès que Swissmedic (l’autorité chargée de surveiller le marché des produits médicaux et de surveillance des médicaments en Suisse) aura autorisé le produit et que l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) et la Commission fédérale pour les vaccinations auront publié la recommandation de vaccination correspondante’’.

Selon le Conseil fédéral, ’’la campagne de vaccination en Suisse continue de progresser : plus de 60 % de la population adulte a reçu une dose, tandis que plus de 40 % est complètement vaccinée’’.

L’initiative Covax vise à faciliter l’accès des pays à faibles revenus aux vaccins contre la Covid-19. Des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer ’’le national vaccinal’’ des pays développés.

