Dakar, 13 juil (APS) - Les bourses d’accompagnement ne sauraient violer les critères préalables d’attribution tels que la durée dans le cycle de master et l’âge, a précisé la Direction générale de l’Enseignement supérieur (DGES).

’’Les bourses d’accompagnement d’un montant de trois cent soixante mille (360 000 FCFA) ne sauraient violer les critères préalables d’attribution tels que la durée dans le cycle de master (maximum trois ans) et l’âge (moins de 30 ans)’’, a notamment affirmé ladite direction dans un communiqué reçu lundi à l’APS.

Des étudiants réclament depuis quelques jours le paiement de ces bourses d’accompagnement, déplore dans son communiqué la DGES qui rappelle que ’’ce type d’allocations d’études était une aide temporaire attribuée à certains étudiants en master pour leur permettre de poursuivre leurs enseignements ou de soutenir leurs mémoires dans de bonnes conditions’’.

Elle ajoute que ‘’les raisons étaient liées aux retards dus aux grèves cycliques et aux difficultés d’encadrement’’.

’’Cet appui exceptionnel, appelé accompagnement, ne devait plus être payé au-delà de l’année universitaire 2017-2018’’, selon la direction, relevant d’ailleurs qu’en son temps, le ministère de l’Enseignement supérieur ‘’avait instruit les responsables pédagogiques de ne recruter les étudiants en master qu’en fonction des capacités d’encadrement garantissant une durée de formation étalée en trois ans au maximum’’.

Le communiqué rappelle qu’aussi le ministère, ‘’sur la base de l’autonomie pédagogique, n’intervient pas dans le recrutement des étudiants en Master qui, néanmoins, bénéficient automatiquement d’une bourse mensuelle de 65 000 FCFA (…)’’

La Direction générale de l’Enseignement supérieur souligne que l’article 13 du décret 2014-963 du 12 août 2014 stipule que ‘’les allocations d’études sont renouvelées en cas de poursuite des études sans redoublement dans le même cycle ou dans le cas d’un seul redoublement dans le cycle’’.

Selon l’article 15 ‘’cette allocation d’étude est supprimée en cas de second redoublement de l’étudiant dans le même cycle’’.

Ainsi, pour la Direction générale de l’Enseignement supérieur, les étudiants qui réclament aujourd’hui ces bourses d’accompagnement ’’sont frappés par cet article 15 et ne remplissent pas les critères car totalisant deux redoublements dans un même cycle (1 redoublement en master 1 et un autre en master 2, soit quatre années en master)’’.

Elle estime qu’au regard de ces dispositions réglementaires, ‘’il n’existe aucune base légale autorisant une quelconque attribution d’autant plus que ces personnes qui réclament aujourd’hui ces bourses +d’accompagnement+ ne détiennent même pas de carte d’étudiants pour l’année académique 2019-2020’’.

Selon la direction, ‘’certains sont même actuellement salariés, employés dans des entreprises de la place’’, ce qui a amené à l’Etat à ‘’mettre fin à ce paiement irrégulier d’importantes sommes à des non ayants droit’’.

La direction rappelle que ‘’l’octroi et le paiement de bourses sont une priorité du gouvernement du Sénégal et tous les moyens sont mobilisés pour assurer un paiement régulier et à temps’’.