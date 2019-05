Fatick, 16 mai (APS) - La région de Fatick (centre), a enregistré 235 167 tonnes de céréales lors de la campagne agricole 2018-2019, soit 8,28% de la production nationale, a appris l’APS de la Direction de l’analyse de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA).

"Cette production correspond à 8,28% de la production nationale de céréales obtenues pour cette campagne et à 218. 333 hectares emblavées dans la région, soit 12,48% des superficies cultivées au niveau national", a précisé la DAPSA, un service du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, dans un rapport reçu à l’APS.

"Parmi ces céréales, indique le rapport, le mil, un aliment de base des populations rurales occupe la première place de superficies emblavées avec 179. 252 ha dans la région et la troisième place en matière de production au niveau national avec 174. 483 tonnes", ajoute le document

"Pour l’arachide, signale la même source, "175. 399 hectares sont exploités pour une production de 228 149 tonnes de graines par la région de Fatick, soit 15,46 % des superficies totales cultivées et 15,20 % de la production nationale".

Selon le rapport de la DAPSA, "ces résultats placent la région pour cette principale culture de rente au second rang au niveau national".

Concernant le maïs, "la région de Fatick a maintenu sa sixième place au niveau national comme en 2017- 2018 avec 43 073 tonnes produites durant la campagne agricole 2018-2019", rapporte la même source.

Elle signale par contre, "une baisse de la production rizicole régionale avec 7 400 tonnes de riz paddy". "Cette baisse est imputable aux longues et intermittentes pauses pluviométriques enregistrées durant les mois de juillet et août 2018 et qui ont perturbé les semis et repiquages et par conséquent les levées et autres stades phénologiques de la culture surtout dans le département de Fatick", note le document.

La DAPSA souligne que la région de Fatick a obtenu ces résultats grâce à la contribution de plusieurs projets, programmes et autres partenaires du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.