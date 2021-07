Dakar, 8 juil (APS) - Le laboratoire Biogaran, filiale du groupe Servier, présent au Sénégal depuis février 2020, a fait un don de 1 500 boites de médicaments oncologiques à la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), a appris l’APS d’un communiqué.

La réception de cette donation s’est tenue mercredi, à la Résidence de France de Dakar en présence du Conseiller adjoint de Coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France au Sénégal, des représentants du laboratoire Biogaran, de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), ainsi que de plusieurs médecins oncologistes et spécialistes du Sénégal, rapporte le document.

Il souligne que ce don, d’une valeur marchande de près d’un million d’euros, porte sur trois médicaments oncologiques – Géfinitib, Everolimus, Pefilgrastim – non-commercialisés par Biogaran au Sénégal.

’’Un geste en faveur de l’accès universel aux soins au Sénégal, qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’État sénégalais pour lutter contre la propagation des pathologies cancéreuses au sein de la société’’, ajoute la même source.



Elle relève que d’après les estimations du ministère de la Santé et de l’Action sociale de la République du Sénégal, ‘’le cancer figure parmi les maladies les plus mortelles du pays avec un taux de décès des malades atteints d’un cancer de 70%, dont les plus répandus sont les cancers du sein et du col de l’utérus’’.

Ils ont été érigés en ‘’priorité de santé publique’’ par les autorités, avec ‘’des mesures fortes en faveur de la prévention et du dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus ainsi que la détection précoce du cancer du sein, qui diminueraient d’au moins 50% leur survenue’’.

Emmanuel Le Doeuff, Directeur Général, Directeur des affaires internationales et Pharmacien responsable chez Biogaran, a expliqué que le laboratoire a souhaité appuyer les pouvoirs publics et professionnels de santé du Sénégal – où les pathologies cancéreuses représentent un risque de santé publique.



Par cette donation qui ’’s’inscrit dans la continuité’’ de leur engagement en Afrique, Biogaran a voulu ’’contribuer à rendre les médicaments de qualité accessibles au plus grand nombre (…)’’, a fait savoir son responsable cité dans des propos rapportés par le communiqué.