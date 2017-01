Dakar, 24 jan (APS) - Les malades éligibles et initialement traités au Service de cancérologie de l’Hôpital le Dantec bénéficieront de l’assistance nécessaire pour suivre des séances de radiothérapie dans les pays déjà retenus en attendant l’acquisition d’un appareil de radiothérapie, a annoncé le ministère de la Santé.

‘’A cet effet, un comité scientifique chargé d’identifier les malades éligibles à l’évacuation pour la radiothérapie est mis en place. Ce comité rend compte au comité de gestion de la radiothérapie’’, indique le département dans un communiqué reçu à l’APS.

L’appareil de radiothérapie du Service de cancérologie de l’Hôpital Aristide le Dantec a cessé ses activités à cause d’une panne, relève le ministère qui signale la mise en place d’un comité de gestion de la radiothérapie.

Cette structure, dirigée par le Directeur général de la santé, est composé de cancérologues de l’Hôpital Aristide le Dantec et de l’Hôpital Dalal Jamm, d’experts de la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance, de l’Agence nationale de radioprotection, des établissements publics de santé et des représentants des associations des malades.

Le comité, assure le ministre, ‘’est à pied d’œuvre pour effectuer d’une part, les vérifications sur l’appareil et d’autre part, prendre les dispositions pour le remplacement de ce dernier’’. Il travaille également sur le dossier relatif à la prise en charge de nos compatriotes à l’étranger.

Le communiqué signale que plusieurs actions sont déjà initiées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour ‘’faire face à cette situation’’.

En effet, l’Etat a mobilisé, dans son budget, 3.600.000.000 pour le remplacement de cet appareil en procédure d’urgence, tandis que l’acquisition, au courant de l’année 2017, de deux autres appareils de radiothérapie pour l’Hôpital Dalal Diam est en cours.

A cela, s’ajoute la réalisation d’un Centre national d’oncologie financé par la République de Corée qui aura entre autres deux accélérateurs linéaires pour la radiothérapie. L’étude de faisabilité est terminée, assure t-on.