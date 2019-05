Dakar, 25 mai (APS) - Le long métrage "Atlantique" de la réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop, a remporté le grand prix du jury de l’édition 2019 du 72e festival de Cannes (France) qui a pris fin ce samedi, a appris l’APS.

La Palme d’or a été remise au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film "Parasite".

Au total, 21 films étaient en compétition officielle lors de ce Festival de Cannes qui a démarré le 14 mai dernier.

Voici le palmarès du Festival 2019 :

Palme d’or : "Parasite" de Bong Joon-ho

Grand Prix : "Atlantique" de Mati Diop

Prix d’interprétation masculine : Antonio Banderas dans « Douleur et gloire »

Prix du jury : "Les Misérables" de Ladj Ly et "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Prix de la mise en scène : "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Prix d’interprétation féminine : Emily Beecham dans "Little Joe"

Prix du scénario : "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

Mention spéciale du jury : "It Must Be Heaven" d’Elia Suleiman

Caméra d’or : "Nuestras madres" de Cesar Diaz

Palme d’or du court métrage : "La distance entre le ciel et nous" de Vasilis Kekatos

Mention spéciale du court métrage : "Monstruo Dios" de Agustina San Martín