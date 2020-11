Dakar, 13 nov (APS) - Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a appelé, jeudi, à Paris, à l’acceptation des différences dans la construction du vivre ensemble, fustigeant en même temps ceux qui justifient leurs forfaits ’’en utilisant’’ la religion musulmane ’’qui en est la première victime’’.

’’Il faut que nous acceptions les différences, que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun’’, a déclaré le président de la République au cours d’un panel organisé à l’Elysée dans le cadre du forum de Paris sur la paix.



Macky Sall s’exprimait en présence du président français, Emmanuel Macron, de la Directrice générale du Fmi, Kristalina Gueorguieva et du président du Conseil européen, Charles Michel, entre autres dirigeants.



’’Nous avons besoin d’étendre le spectre des discussions et de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C’est tout à fait possible’’, a dit le chef d’Etat sénégalais.

Il a poursuivi : ’’Nous n’avons pas forcément les mêmes valeurs, nous sommes africains, vous êtes européens, nous sommes différents. Il faut que nous acceptions nos différences pour aller vers ce que nous voulons bâtir en commun’’.



’’C’est comme cela que je vois la plateforme qui nous permettra de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous voulons développer et qui se nourrissent de la haine, créent un discoours hégémonique pour justifier leurs forfaits en utilisant la religion alors que l’Islam, religion de tolérance, est d’ailleurs la première victime’’, a fait part le chef de l’Etat.