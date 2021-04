Dakar, 20 avr (APS) – Le gouvernement sénégalais s’est donné un délai de cinq ans pour éradiquer les mines antipersonnel des sols de la Casamance, dans le sud du pays, a assuré mardi la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall.



Elle en a donné l’assurance lors d’un entretien avec des journalistes en marge d’une session extraordinaire de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la Convention d’Ottawa sur les mines anti-personnel.



‘’Beaucoup d’actes allant dans ce sens ont été posés, bien qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous avons tracé une période de cinq ans (2021-2026). C’est un délai court mais peut être long si nous nous consacrons à la tâche’’, a fait observer Aïssata Tall Sall.



Elle a salué le travail accompli par l’armée sénégalaise dont les dernières opérations de ratissage ont permis de récupérer beaucoup de bases rebelles assurant ainsi les conditions d’un retour des nombreux déplacés.



‘’Nous serons bien obligés d’être en parfaite compréhension avec les autorités de la Gambie et celles de la Guinée Bissau. C’est ma responsabilité de le faire et je vais engager les discussions pour que la solution puisse être radicale’’, a ajouté la ministre des Affaires étrangères.



La Casamance, une région méridionale du Sénégal, est en proie, depuis près de 40 ans, à une rébellion indépendantiste menée par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).



Au plus fort de la crise, des nombreux civils et militaires ont péri ou subi des blessures graves après avoir marché sur des mines antipersonnel.





