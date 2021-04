Dakar, 31 mars (APS) - Le nouveau Chef de l’Etat-major général des armées (CEMGA), le général Cheikh Wade, sera installé dans ses fonctions, jeudi, au Camp militaire de Dial Diop, à Dakar, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Le nouveau CEMGA sera installé dans ses nouvelles fonctions au cours d’une cérémonie qui sera présidée par le ministre des Forces armées, Sidiki Kâba, a-t-on appris par la même source.



Elle renseigne que la cérémonie comportera, entre autres, une prise d’armes, un dépôt de gerbe au mémorial du souvenir, la signature du livre d’or, une allocution de Me Sidiki Kaba et la lecture de l’ordre du jour N°1 du nouveau CEMGA.



En décembre, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait promu, le Général de corps d’armée, Cheikh Wade, Chef d’Etat-major général des Armées (CEMGA).



Le général Wade, ancien sous-chef d’Etat major général des armées, a succédé mardi au général Birame Diop qui était à la tête des armées sénégalaises depuis janvier 2020.





Le général Diop sera admis dans la 2e section (réserve) des cadres de l’Etat-major général. Le président Sall l’a promu Général d’Armée aérienne à partir du 1er janvier 2021.



