Dakar, 16 août (APS) - Le ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie organise, jeudi à 9h 30 au Radisson Blu, la deuxième édition du Salon international de l’Habitat de Dakar (Senhabitat), annonce un communiqué transmis à l’APS .

La rencontre axée sur le thème : "l’habitat social dans le contexte du nouvel agenda urbain : quels leviers d’accélération ?" sera présidée par le ministre Diène Farba Sarr.



Le Salon international de l’Habitat de Dakar est un "rendez-vous au Sénégal entre les administrations, les promoteurs immobiliers et autres investisseurs, les organismes de financement, les acteurs et usagers nationaux et internationaux du secteur" lit-on dans le texte.