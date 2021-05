Saint-Louis, 21 mai (APS) - Près de 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l’Etat du Sénégal avec le concours de ses partenaires pour le renforcement du réseau hydraulique de Saint-Louis, a annoncé vendredi, le directeur général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), Charles Fall.

"L’Etat du Sénégal avec le concours de ses partenaires a mobilisé près de 15 milliards de francs CFA pour la construction d’une nouvelle usine à Khor, d’une nouvelle prise d’eau ainsi que d’un réseau de transfert aussi bien pour l’eau brute et l’eau traitée", a-t-il déclaré à la presse à la fin d’un Comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur de la région.

Le DG de la SONES a aussi annoncé que la capacité du réseau de stockage sera "fortement renforcée" avec la construction d’un château d’eau sur un site à Sanar dont les financements et la procédure de passation des marchés sont déjà bouclés.

Les entreprises ont déjà été sélectionnées, les ordres de service leur ont été délivrés et les travaux vont bientôt démarrer pour une durée de 24 mois, a ajouté M. Fall.

Cet investissement permettra, selon lui, de faire face à la saturation des infrastructures hydrauliques à Saint-Lois qui a connu un développement démographique exponentiel nécessitant un volume d’eau plus important.

"Ces nouvelles infrastructures d’alimentation en eau potable viendront renforcer le château d’eau de Leybar et nous permettra d’assurer, à l’horizon 2032-2035, la fourniture de ce liquide précieux à nos paisibles et braves concitoyens de Saint-Louis, Sanar, Ngallèle, Maka-Toubé et des localités environnantes", a assuré le DG de la SONES.